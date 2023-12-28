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Kim Jong-un, ABD'ye karşı savaş hazırlıklarını hızlandırma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Kim Jong-un, ABD'ye karşı savaş hazırlıklarını hızlandırma çağrısı yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD öncülüğünde Kuzey Kore'ye yönelik yürütülen eylemlere karşı savaş hazırlıklarının hızlandırılması çağrısında bulundu. Kim, Kore Yarımadası'ndaki güvenliği tehlikeye atan bu meydan okumalara karşı orduya, savunma sektörlerine ve nükleer silah geliştirme programlarına çağrı yaptı.

Kim Jong-un, ABD\'ye karşı savaş hazırlıklarını hızlandırma çağrısı yaptı
28.12.2023 - 11:23,
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD öncülüğünde Kuzey Kore'ye yönelik yürütülen "eşi benzeri görülmemiş meydan okumalara" karşı "savaş hazırlıklarının" hızlandırılması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in, iktidardaki Kore İşçi Partisinin genel kurul toplantısının ikinci günündeki oturumunda yaptığı konuşmaya yer verildi.

Konuşmada, ABD öncülüğünde Kuzey Kore'ye karşı yürütülen eylemlerin "eşi benzeri görülmemiş meydan okumalar" olduğunu ve bunların Kore Yarımadası'ndaki güvenliği tehlikeye attığını belirten Kim, "savaş hazırlıklarını" daha da hızlandırmak ve arttırmak için orduya, savunma sektörlerine ve nükleer silah geliştirme programlarına çağrı yaptı..

Kim, ayrıca, "emperyalizme karşı" olan ülkelerle stratejik işbirliğini ilerletme taahhüdünde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kim Jong-un, ABD'ye karşı savaş hazırlıklarını hızlandırma çağrısı yaptı - Son Dakika
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