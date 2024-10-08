Kim Jong-un'dan Caydırıcılık Vurgusu

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SEUL, 8 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Yarımadası'nda güç dengesinin bozulmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek meşru müdafaa için savaş caydırıcılığını "sınırsız şekilde" güçlendirmek üzere savunma bilimi ve sektörünü geliştireceklerini söyledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın Salı günkü haberine göre Kim Jong-un, Pazartesi günü Kim Jong-un Ulusal Savunma Üniversitesi'nde söz konusu açıklamayı yaptı.

Kim, seçkin askeri üniversitenin öğretim kadrosu ve öğrencilerine yaptığı konuşmada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin meşru müdafaa yetenekleri geliştirmesinin haklı gerekçelerinin altını çizerek, ülkenin her zaman düşmanı caydırmak ve durumu kontrol altında tutmak üzere fiziksel güce sahip olması gerektiği söyledi.

Kuzey Kore lideri, "emperyalistlerin saldırgan ve maceracı askeri faaliyetlerini, savunma bilim ve teknolojisi yeteneklerindeki mutlak üstünlükle etkisiz hale getirmek" gerektiğini vurguladı.