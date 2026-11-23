Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bölgesel hakimiyet kurmayı ya da sınırlarını genişletmeyi hedeflemediklerini, askeri ve dış politikalarının savunma temelinde olduğunu savundu.

Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre Kim, Pyongyang'a atanan 10 yeni büyükelçiden güven mektubu aldığı törende konuştu.

Kim, dünyanın giderek daha "istikrarsız ve tahmin edilemez" hale geldiğini belirterek "Kuzey Kore'deki güvenlik durumu ve Doğu Asya'daki siyasi ve askeri ortam, barış içinde güven ve emniyeti tam olarak sağlayabileceğimiz güç ve kabiliyeti kendimiz oluşturmamızı acilen gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin sınırlarını genişletme ve bölgede hakimiyet kurma hedefi olmadığını, askeri ve dış politikasının savunma temelinde olduğunu savunarak "egemenliklerine saygı duyan ülkelerle dostluk ve işbirliği ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduklarını" ifade etti.

Daha önce Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri kabul edilen Kim Il-Sung, güven mektuplarını bizzat kabul etmiş ancak Kim'in babası Kim Jong-il döneminde Yüksek Halk Meclisi (SPA) Başkanı bu görevi yürütmüştü.