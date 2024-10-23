Kim Jong Un Stratejik Füze Üslerini Denetledi - Son Dakika
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Kim Jong Un Stratejik Füze Üslerini Denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, füze üslerini denetleyerek ABD tehdidine karşı caydırıcılığı artırdı.

23.10.2024 13:05
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SEUL, 23 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, stratejik füze üslerini denetledi. Aynı zamanda Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı olan Kim, ülkenin stratejik füze gücüne ABD'nin giderek artan tehdidi karşısında karşı eylem duruşunu sürdürmesi çağrısında bulundu.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın Çarşamba günü bildirdiğine göre Kim, füze üslerindeki füze fırlatma tesislerinin işlevleri ve kabiliyetleri ile stratejik füze muharebe görevi de dahil olmak üzere devlet güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olan stratejik caydırıcılık durumunun harekete geçmeye hazır olup olmadığını gözden geçirdi. Denetimin ne zaman yapıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Stratejik füze gücünün ülkenin savaş caydırıcılığı politikasının "temel gücünü" oluşturduğunu kaydeden Kim, ulusal savunma politikasının "stratejik füze gücü başta olmak üzere tüm silahlı kuvvetlerin teknik olarak modernize edilmesi" şeklindeki önemli ilkesini vurguladı.

Kim, ABD'nin stratejik nükleer silahlarının Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin güvenliği için giderek artan bir tehdit oluşturduğuna işaret ederek, ülkenin "savaş caydırıcılığı politikasını daha belirgin biçimde güçlendirmesi ve nükleer güçlerinin tam ve kararlı bir karşı eylem duruşu sergilemesinin" acil bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Kim ayrıca "stratejik füze üslerinin daha fazla modernize edilip güçlendirilmesi ve tüm üslerin düşmana her zaman ve her koşulda derhal stratejik karşı darbe indirebilecek kapsamlı karşı eylem duruşu sergilemeye tamamen hazır hale getirilmesi" gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kim Jong Un Stratejik Füze Üslerini Denetledi - Son Dakika

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