Kim Yo-jong'dan Güney Kore'ye Takdir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin insansız hava araçlarının (İHA) sınır ihlallerini önleme taahhüdünü takdir ettiğini söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Güney Kore'nin İHA'ların sınır ihlallerini önleme taahhüdünü takdir ettiğini belirterek, ülkesinin sınır güvenliğini daha sıkı hale getireceğini kaydetti.

Kim, Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bu tür bir "ihlalin" tekrar yaşanmasının "korkunç sonuçlar" doğuracağına dikkati çekerek, ülkenin güney sınırındaki tüm kesimlerde teyakkuz halini artırmak için adımlar atacaklarını vurguladı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, dün yaptığı açıklamada, 2018'de Kuzey Kore ile askeri gerilimi azaltmak amacıyla imzalanan ancak daha sonra askıya alınan Koreler Arası Anlaşma'yı yeniden yürürlüğe koymayı ve iki ülke sınırında uçuşa yasak bölge ilan etmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Chung ayrıca, "Güney Koreli sivillerin Kuzey Kore'ye gönderdiği İHA'lar nedeniyle üzüntü duyduğunu" ifade etmişti.

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'ların Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.