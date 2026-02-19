Kim Yo-jong'dan Güney Kore'ye Takdir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kim Yo-jong'dan Güney Kore'ye Takdir

19.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Yo-jong, Güney Kore'nin İHA ihlallerini önleme taahhüdünü takdir etti, sınır güvenliğini artıracak.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin insansız hava araçlarının (İHA) sınır ihlallerini önleme taahhüdünü takdir ettiğini söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Güney Kore'nin İHA'ların sınır ihlallerini önleme taahhüdünü takdir ettiğini belirterek, ülkesinin sınır güvenliğini daha sıkı hale getireceğini kaydetti.

Kim, Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bu tür bir "ihlalin" tekrar yaşanmasının "korkunç sonuçlar" doğuracağına dikkati çekerek, ülkenin güney sınırındaki tüm kesimlerde teyakkuz halini artırmak için adımlar atacaklarını vurguladı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, dün yaptığı açıklamada, 2018'de Kuzey Kore ile askeri gerilimi azaltmak amacıyla imzalanan ancak daha sonra askıya alınan Koreler Arası Anlaşma'yı yeniden yürürlüğe koymayı ve iki ülke sınırında uçuşa yasak bölge ilan etmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Chung ayrıca, "Güney Koreli sivillerin Kuzey Kore'ye gönderdiği İHA'lar nedeniyle üzüntü duyduğunu" ifade etmişti.

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'ların Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kim Yo-jong'dan Güney Kore'ye Takdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:24:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kim Yo-jong'dan Güney Kore'ye Takdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.