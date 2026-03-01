Kimliğini Unutan Öğrenciye Polis Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kimliğini Unutan Öğrenciye Polis Desteği

01.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da polis, sınav için kimliğini unutan öğrenciye ailesinden kimliğini getirerek yardımcı oldu.

AYDIN'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kapsamındaki merkezi sınav öncesi kimliğini evde unutan bir kız öğrencinin yardımına motorize polis ekibi yetişti. Kız öğrencinin, Güzelhisar Mahallesi'nde bekleyen ailesinden kimliği alınarak, sınav alanına yetiştirildi.

Aydın'da, Milli Savunma Üniversitesi sınavında polis ekipleri, öğrencilerin sınava sorunsuz şekilde ulaşabilmesi için yoğun mesai harcadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren görev alan ekipler hem trafikte hem de sınav giriş noktalarında adaylara yardımcı oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü'nde yapılan sınav öncesinde ilçelerden gelen öğrenciler ve aileleri, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kampüs alanına kontrollü şekilde alındı. Trafik ekipleri, sürücülerin sınav saatine yetişebilmesi için ulaşımı hızlandırırken, yoğunluk yaşanan noktalarda düzeni sağladı.

Sınav öncesi yaşanan en dikkat çekici destek ise kimliğini evde unutan öğrenciye yönelik oldu. Motorize polis timleri, zamanla yarışan adaylar arasındaki bir kız öğrencinin unuttuğu kimliğini Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde bekleyen annesinden alıp, alana getirdi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Polis, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimliğini Unutan Öğrenciye Polis Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:21:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kimliğini Unutan Öğrenciye Polis Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.