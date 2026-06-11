Kimliksiz Kadın Ölümüyle İlgili Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kimliksiz Kadın Ölümüyle İlgili Soruşturma

Kimliksiz Kadın Ölümüyle İlgili Soruşturma
11.06.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de üvey kızı tarafından ölü bulunan 78 yaşındaki kadının kimliği tespit edilemedi.

ESKİŞEHİR'de üvey kızı tarafından oturduğu evinde ölü bulunan 78 yaşındaki kadına ait resmi bir kimlik ya da kayıt bulunamadı. Bu zamana kadar kimliksiz yaşadığı tespit edilen memleketinin Ardahan olduğu belirtilen kadın için ilgili birimlerden bilgi talep edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde birlikte oturduğu üvey kızının, adını Mülkiye Kılıç olduğunu söylediği kadın, dün yaşadığı 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede ölü bulundu. Kimlik ya da resmi kayıtlarının yer almaması üzerine Eskişehir Başsavcılığı'nca Kılıç'ın ölümü şüpheli görülerek soruşturma başlatıldı. Evde yapılan incelemelerin ardından Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kadında darp ve cebir izlerine rastlanmazken, ölümün yaşlılığa bağlı olduğu belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlik tespitine yönelik parmak izi alınan kadının yapılan incelemesinde herhangi bir kimliği ya da resmi kaydı olmadığı anlaşıldı. Çevrede yapılan araştırmalardan memleketinin Ardahan olduğu tespit edilen kadının kimlik tespiti için ilgili birimlerden detaylı bilgi talep edildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimliksiz Kadın Ölümüyle İlgili Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:40:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kimliksiz Kadın Ölümüyle İlgili Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.