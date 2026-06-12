Kimya Fabrikasında Sızıntı: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kimya Fabrikasında Sızıntı: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

12.06.2026 08:53
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Tekirdağ'daki kimya fabrikasında reaktör tankında sızıntı oldu, 4 işçi hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında reaktör tankında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasının reaktör tankında henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı oluştu.

Sızıntı sırasında tankın çevresinde çalışan 4 işçi fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin fabrikadaki incelemeleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Ergene, Sağlık, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimya Fabrikasında Sızıntı: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ebru Kaçmaz Ebru Kaçmaz:
    bir kişinin hayati tehlikesi varmış demek ki durum ciddi ya ne olmuş reaktörde bilmiyorum ama güvenlik önlemleri yetmemiş galiba şimdi de soruşturma falan yapacaklar birkaç gün sonra unutulup gidecek yine 0 0 Yanıtla
  • Habibe Vermez Habibe Vermez:
    insanların hayatı riske atılan bu ortamlarda çalışmak zorunda kalması gerçekten yazık ve haksızlık 0 0 Yanıtla
  • Burcu Göksu Burcu Göksu:
    işçilerin sağlığı için çok üzüldüm valla bu tür fabrikaların çalışma şartları çok kötü dostum hep aynı şeyler oluyor ve hiçbir şey değişmiyor 0 0 Yanıtla
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