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Kimyasal makinesinin içine düşen kedi son anda kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da yapı kimyasal makinesinin içerisine düşen kedi, son anda fark edilerek kurtarıldı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, huni görevi gören yapı kimyasal makinesini çalıştırmak üzere olan işçi, kedi sesi duydu. Bunun üzerine makinenin içerisine bakan işçi, kediyi gördü. Bir süre iple şansını deneyen işçiler başarılı olamayınca içlerinden birisi makinenin içine girdi ve kediyi kurtardı. Doğaya salınan kedi koşarak uzaklaştı.