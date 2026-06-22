Kına gecesinde pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Kına gecesinde pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı

22.06.2026 00:17
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Ödemiş'te bir kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle ateş ederek 14 yaşındaki çocuğun ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Emirli Mahallesi'ndeki ilkokulun bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.

Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Sağlık durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Çimen'in cenazesi Emirli Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli E.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.D. jandarmadaki ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için bir türkü çalınmasını istediğini, isteğinin yerine gelmemesi üzerine alkolün etkisiyle pompalı tüfekle ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kına gecesinde pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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