Kına Gecesinde Silahlı Saldırı: 14 Yaşında Çocuk Öldü - Son Dakika
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Kına Gecesinde Silahlı Saldırı: 14 Yaşında Çocuk Öldü

21.06.2026 19:06
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Ödemiş'teki kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Emirli Mahallesi'ndeki ilkokulun bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.

Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Çimen'in cenazesi Emirli Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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