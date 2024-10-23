Kınalı Keklikler Doğaya Bırakıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir aracın içinde bitkin halde bulunan 2 kınalı keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Cizre ilçesinde Kurumcu Jandarma Karakolu ekiplerince yol kontrolü esnasında bir araçta yapılan aramada bulunan 2 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.
Merkezde tedavisi tamamlanan kınalı keklikler, Şırnak- Siirt kara yolunun 15. kilometresinde doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını istedi.
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