Kınalı Keklikler Doğaya Bırakıldı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir aracın içinde bitkin halde bulunan 2 kınalı keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Cizre ilçesinde Kurumcu Jandarma Karakolu ekiplerince yol kontrolü esnasında bir araçta yapılan aramada bulunan 2 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Merkezde tedavisi tamamlanan kınalı keklikler, Şırnak- Siirt kara yolunun 15. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını istedi.