Kınalıada Açıklarında Tekne Kurtarıldı
Marmara Denizi'nde arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.
Marmara Denizi'nde, Kınalıada açıklarında arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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