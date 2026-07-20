Kınalıada'da Sürüklenen Bot Kurtarıldı

Marmara Denizi'nde, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan şişme bot kurtarıldı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulanan 5 metre boyundaki şişme botun, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Bostancı'da emniyete alındığı bildirildi.
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