Kinşasa'da Konserde İzdiham: En Az 9 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kinşasa'da Konserde İzdiham: En Az 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, başkent Kinşasa'da düzenlenen bir konserde çıkan izdihamda 2'si kadın en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Konser sırasında çok sayıda ciddi yaralanma vakası da bildirildi. Ülkenin en büyük stadyumlarından biri olan Stade des Martyrs'ta meydana gelen izdihamın ardından kriz toplantısı düzenlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.07.2024 11:41
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KİNŞASA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Roger Kamba, başkent Kinşasa'da Cumartesi günü düzenlenen bir konserde çıkan izdihamda 2'si kadın en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakanın açıklamasına göre müzisyen Mike Kalambayi'nin Stade des Martyrs'de verdiği konser sırasında yaşanan izdihamda çok sayıda ciddi yaralanma vakaları da bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, trajedinin ardından Başbakan Judith Suminwa Tuluka'nın talimatıyla bir kriz toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

Stade des Martyrs 80.000 kişilik kapasitesiyle ülkenin en büyük stadyumlarından biri. Güvenlik kaynakları izdihamın meydana geldiği sırada stadyumun kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu belirtti.

Kinşasa belediye yönetimi Cumartesi günü geç saatlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Aynı stadyumda Demokratik Kongolu şarkıcı Fally Ipupa'nın Ekim 2022'de verdiği konserde çıkan izdihamda aralarında iki polis memurunun da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanı, Müzik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kinşasa'da Konserde İzdiham: En Az 9 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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