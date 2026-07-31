Kıraç Cemevi'ne Tahliye Tebligatı Tepkiyle Karşılandı - Son Dakika
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Kıraç Cemevi'ne Tahliye Tebligatı Tepkiyle Karşılandı

Kıraç Cemevi\'ne Tahliye Tebligatı Tepkiyle Karşılandı
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Cemevinin tahliyesine karşı yüzlerce yurttaş Birlik Cemi düzenleyerek haklarını savundu.

(İSTANBUL) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Cem Vakfı lehine aldığı tahsis kararına karşı açılan dava sürerken Kıraç Cemevi yönetimine tahliye tebligatı gönderildi. Mahkeme kararı beklenmeden yapılan idari işleme tepki gösteren yüzlerce yurttaş, Birlik Cemi'nde bir araya gelerek cemevine sahip çıkacaklarını açıkladı.

Esenyurt'taki Kıraç Cemevi arazisinin kullanım hakkının Cem Vakfı'na verilerek yönetimin belirlenmesine karşı tepkiler sürüyor. Cemevi yönetimi, kararın hem mahalle halkının iradesini hem de yıllardır sürdürülen fiili yönetimi yok saydığını savunurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Cem Vakfı lehine aldığı tahsis kararına karşı açılan iptal davası Bölge İdare Mahkemesi'nde sürüyor.

Yargı süreci devam ederken Kıraç Cemevi yönetimine tahliye tebligatı gönderildi. Mahkeme kararı beklenmeden yapılan idari işleme tepki gösteren yüzlerce yurttaş, Birlik Cemi düzenledi.

İstanbul'un farklı ilçelerinden cemevleri, demokratik kitle örgütleri, yöre dernekleri ile çok sayıda yurttaşın katıldığı Birlik Cemi, Kıraç Cemevi bahçesinde gerçekleştirildi. Program boyunca gülbanklar okundu, lokmalar paylaşıldı ve devam eden hukuki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

"DAVETE KATILMADILAR"

Burada konuşan Kıraç Cem Kültür Evi Derneği Başkanı Evren Kaya, yaşanan sürecin yalnızca bir mülkiyet uyuşmazlığı olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Alevi inancının temelinde rızalık anlayışının bulunduğunu vurgulayan Kaya, cemevinin herhangi bir kurum tarafından değil, mahalle halkının ortak emeğiyle inşa edildiğini belirtti. Kaya, Cem Vakfı temsilcilerinin Birlik Cemi'ne davet edildiğini ancak programa katılmadıklarını söyledi.

"KABUL ETMİYORUZ"

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim yolumuzun temeli sevgidir, rızalıktır. Kendi sorunlarımızı kendi meclisimizde, kendi cemimizde çözeriz. Bu cemevi hiçbir kurumun ya da bütçenin lütfuyla yapılmadı; mahalle halkının lokmasıyla, alın teriyle ve emeğiyle yükseldi. Mahkeme süreci devam ederken gönderilen tahliye tebligatını kabul etmiyoruz. Bizim meselemiz yalnızca bir bina meselesi değil; inancımıza, emeğimize ve irademize sahip çıkma meselesidir. Hukuki mücadelemizi de demokratik haklarımız çerçevesindeki mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıraç Cemevi'ne Tahliye Tebligatı Tepkiyle Karşılandı - Son Dakika

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