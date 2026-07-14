Kıraç, Van\'da Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı Kıraç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.
İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda konser veren Kıraç, binlerce hayranıyla buluştu.
Sanatçı, "Hasretinle", "Endamın Yeter" ve "Gidiyorum" adlı sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Alanı dolduran müzikseverler de Kıraç'ın şarkılarına eşlik etti.
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