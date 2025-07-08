Kiralık Koltuk Dizisi Başlıyor

Orçin Yapım'ın yeni mini dizisi "Kiralık Koltuk"un çekim hazırlıkları tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Bülent Orçin'in üstlendiği dizinin çekimleri, 25 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.

Büyük şehirde tutunmaya çalışan gençlerin yaşam mücadelesini anlatacak dizi, Avşar Film'in YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Denizhan Seçer'in kaleme aldığı dizi, bugünün kent yaşamını, sosyal ilişkiler ve dayanışma temalarıyla birlikte ele alacak.

Dizinin başrolünde Barbaros Dikmen yer alırken, oyuncu kadrosu Şeyma Baday, Burak Arslan, Emine Söyler ve Arkın Gelenbe'den oluşuyor.