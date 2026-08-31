Kiraz\'da Tarım ve Sanayi Fuarı Açıldı

İzmir'in Kiraz ilçesinde 5. Tarım ve Sanayi Fuarı açıldı.

Cem Yazan Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Kiraz Kaymakamı Ebubekir Erdoğan, fuarın firmalara ve ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ise ilçenin, tarım ve sanayi potansiyelinin fuarla ortaya konulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Tarım alet ve ekipmanlarının sergilendiğ ve 43 firmanın katıldığı fuar üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.