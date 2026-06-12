Kiraz Festivali\'nde Ritmik Eğlence

Konuralp Muharrem:

60 yıldır yapılan bir festivale bu kadar geç sahne almışlar mı acaba yoksa ben mi kaçırdım bilmiyorum ama neyse iyi olmuş yine de halkın ilgisi var işte o önemli bu tür etkinlikler devam etmeli tekirdağda böyle kültür sanat olayları daha fazla olmak gerekir