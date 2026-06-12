Kiraz Festivali'nde Ritmik Eğlence - Son Dakika
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Kiraz Festivali'nde Ritmik Eğlence

Kiraz Festivali\'nde Ritmik Eğlence
12.06.2026 09:26
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Tekirdağ Ritmi Ahenk Grubu, 60. Kiraz Festivali'nde izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Tekirdağ Ritmi Ahenk Grubu, 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında konser verdi.

Süleymanpaşa ilçesindeki festival alanında sahne alan grup, seslendirdiği eserler ve ritim performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar, konser boyunca çalınan eserlere eşlik ederek eğlendi.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin açılışını yaptıklarını ve katılımcıların unutulmaz bir festivale tanıklık edeceklerini söyledi.

Nallar, konser sonunda gruba çiçek ve kiraz sepeti verdi.

Çeşitli etkinlikler ve konserlerle sürecek festival, 14 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kiraz Festivali'nde Ritmik Eğlence - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • İlknur Sancaklı İlknur Sancaklı:
    tekirdağ ritmi ahenk grubu çok iyi yorumlar yapıyo vallaha bu tür grupları daha çok desteklemek lazım türk kültürü ve müzisyenlerimiz için çok önemli işte böyle festivallerde sahnesi olması gereken gruplar bunlar kesinlikle 14 hazirana kadar devam edecek festivalin başarılı olmasını umuyorum 0 0 Yanıtla
  • Hatun Can Hatun Can:
    güzel de böyle açık alanda kalabalık etkinliklere güvenlik önlemleri yeterli mi ya kötü şeyler de olabilir halkın güvenliği en önemli şey 0 0 Yanıtla
  • Konuralp Muharrem Konuralp Muharrem:
    60 yıldır yapılan bir festivale bu kadar geç sahne almışlar mı acaba yoksa ben mi kaçırdım bilmiyorum ama neyse iyi olmuş yine de halkın ilgisi var işte o önemli bu tür etkinlikler devam etmeli tekirdağda böyle kültür sanat olayları daha fazla olmak gerekir 0 0 Yanıtla
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