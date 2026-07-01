Kiraz Toplarken Ağaçtan Düştü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Bostandere Mahallesi'ndeki bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıkan Yılmaz Boztepe (53), bastığı dalın kırılması üzerine su kanalına düştü.
Yakınları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince su kanalından çıkarılan yaralı Boztepe, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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