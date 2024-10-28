Kirchberg ob der Donau'da Silahlı Saldırı

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Kirchberg ob der Donau Belediye Başkanı Franz Hofer ve kimliği açıklanmayan bir kişi silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Yukarı Avusturya eyalet polisinden yapılan açıklamada, silahlı bir kişinin, Kirchberg ob der Donau Belediyesine saldırıda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, saldırıda Belediye Başkanı Franz Hofer ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Polis, saldırganın bölgede avcılık yapan 56 yaşındaki Roland Drexler olduğunu ve saldırıdan sonra kaçtığını duyurdu.
Saldırganın bulunması için çalışma ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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