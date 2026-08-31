Kırgızistan 35. Bağımsızlık Yıl Dönümünü Kutluyor

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan, tarihi reformları, büyüyen ekonomisi ve köklü kültürel mirasıyla bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutluyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında, "Bugün, her Kırgızistanlının başı dik ve kalbi sevinçle dolu olarak, 'Ben bağımsız Kırgız devletinin bir vatandaşıyım!' diyebileceği büyük bir gündür. Bu, yurttaşlık onuruna değer verdiğimiz, ulusal birliği kutladığımız ve vatanımızla gurur duyduğumuz bir gündür." ifadesini kullandı.

Ülkenin yeniden canlanan ve yeni bir kalkınma yoluna girdiğini belirten Caparov, "Onurlu, asil ve misafirperver bir halka ev sahipliği yapıyor ve ekonomimiz güvenle ivme kazanıyor. Yeni Kırgızistan'ı daha da güçlendirme yolundayız." dedi.

Caparov, ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümünün 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışı ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. yıl dönümü zirvesiyle aynı döneme denk gelmesinin tarihi bir buluşma olduğunu vurguladı.

Kırgızistan genelinde bağımsızlığın 35. yıl dönümü coşkuyla kutlandığını hatırlatan Caparov, her yıl farklı bir bölgede ana kutlamaların düzenlenmesi geleneği kapsamında bu yılki şenliklerin, ülkenin Talas bölgesinde (eylül ayının ortasında) yapılacağını bildirdi.

Caparov, Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında Bişkek'te tamamlanan Irıs Ordo Kongre Merkezi ve Bişkek Arena stadyum projelerini ülkeye kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

Kırgızistan, bağımsızlığını 31 Ağustos 1991'de ilan etti

Moskova'da 18-21 Ağustos 1991 tarihlerinde yaşanan darbe girişiminin ardından Kırgızistan Yüksek Konseyi (Jokorku Keneş), 31 Ağustos 1991'de olağanüstü toplanarak Bağımsızlık Bildirgesi'ni kabul etti ve ülkenin bağımsız, egemen, laik ve demokratik bir devlet olduğunu ilan etti.

Türkiye, ilk tanıyan ülke oldu

Kırgızistan'ın bağımsızlığını uluslararası alanda tanıyan ilk ülke, 16 Aralık 1991'de Türkiye Cumhuriyeti oldu.

İki kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ise 29 Ocak 1992'de resmiyet kazandı.

Geçen 35 yıllık süreçte Türkiye ile Kırgızistan arasındaki bağlar, eğitim, sağlık, ticaret ve kültür alanındaki stratejik işbirlikleriyle güçlenerek devam etti.

Sınır sorunlarını çözen güvenli devlet

200 bin kilometrekarelik yüz ölçümüne ve Tanrı Dağları'nın eşsiz doğasına sahip olan Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin ile sınır komşusu durumunda.

Ülke, son dönemde yürüttüğü kararlı diplomasi sayesinde Özbekistan ve Tacikistan ile tarihsel sınır düzenlemelerini tamamen bitirerek komşularıyla olan sınır sorunlarını sıfırladı.

Yaklaşık 7,3 milyon nüfusa sahip ülkede Kırgızlar, Özbekler, Ruslar, Dunganlar, Uygurlar, Tacikler ve Ahıska Türkleri başta olmak üzere 80'den fazla etnik grup huzur içinde bir arada yaşıyor.

Son yıllarda uygulanan ekonomik reformlar, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, madencilik sektörünün millileştirilmesi ve vergi altyapısının dijitalleştirilmesi sayesinde Kırgızistan ekonomisi tarihi seviyelere ulaştı.

Bağımsızlığının 35. yılında Kırgızistan, aynı zamanda geleneksel sporu ve köklü yaşam tarzını dünyaya tanıtan Dünya Göçebe Oyunları gibi dev küresel organizasyonlara ev sahipliği yaparak Orta Asya'nın yükselen kültürel ve ekonomik çekim merkezi olma konumunu pekiştiriyor.