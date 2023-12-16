Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bayrakta Değişiklik İstiyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülke bayrağında değişikliklerin yapılmasını kendisinin istediğini belirtti.

Caparov'un inisiyatifi ile parlamento tarafından kanunlaştırılan Halk Kurultayı'nın (Halk Buluşması) ikincisi, yurt içinden ve dışından seçilerek gelen 695 delegenin katılımıyla başkent Bişkek'te yapıldı.

Tecrübeli siyasetçi Mıktıbek Abdıldayev'in başkanlığında yapılan kurultayın sonunda Cumhurbaşkanı Caparov, iki gün boyunca delegelerin dile getirdiği sorunlara yanıt verdi.

Caparov, birçok delegenin parlamentoda görüşülen bayrakta değişiklikler yapılması tasarısına tepkisine yönelik, bu değişikliği kendisinin istediğini belirtti.

Sadır Caparov, "Lütfen isteğimi destekleyin. Hiçbir değişiklik olmayacak, bu sadece bir düzenleme ve hepsi bu. Maviye ya da beyaza boyamıyoruz. Yapılacak en doğru şey bu. Destekliyor musun? Sizlere minnettarım." dedi.

Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, kabine üyeleri, kamu kurum başkanları, yerel yönetimlerin yetkilileri, etnik halkların dernek başkanları ve diaspora temsilcilerinin yer aldığı kurultay, sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Bayrakta değişikliklerin yapılmasını öngören tasarı Meclis'te

Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev ve milletvekili Ulan Primov, ülke bayrağında değişikliklerin yapılmasını öngören "Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" adlı tasarı hazırlamıştı.

Yasa tasarısıyla ülke bayrağındaki dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısının 3'ten 4'e çıkarılması önerilmişti.

Meclis'te 29 Kasım'da ilk okunuşta kabul edilen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü okunuşta da katılanların çoğunluğunun onayını aldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulması bekleniyor.