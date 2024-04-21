Kırgızistan Cumhurbaşkanı, bu yıl 8 milyon fidan dikmeyi planlıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 1 Mayıs'ta toplanacak Çalışma Meclisi'ne tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, iktidarın Çalışma Meclisi'ni işçinin bayramı olan 1 Mayıs'ta toplamasına tepki gösterdi. Taşcıer, "Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık; sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın, Saray'da dört duvar arasında seslerini bastıralım" dedi.