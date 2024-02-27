Kırgızistan'da çığ felaketinde dört kayakçı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırgızistan'da çığ felaketinde dört kayakçı hayatını kaybetti

Kırgızistan\'da çığ felaketinde dört kayakçı hayatını kaybetti

Kırgızistan'ın doğusunda meydana gelen çığ düşmesi sonucu Çekyalı dört kayakçı hayatını kaybetti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, felaket Cırgalan Vadisi'nde meydana geldi. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'dan gelen 23 turist arasından çığa kapılan dört Çekyalı turist hayatını kaybetti.

27.02.2024 11:22
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BİŞKEK, 27 Şubat (Xinhua) -- Kırgızistan'ın doğusunda çığ düşmesi sonucu Çekyalı dört kayakçı hayatını kaybetti.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı basın servisinin Pazartesi günü bildirdiğine göre, felaket yerel saatle 13.00 sularında Issık Göl bölgesindeki Cırgalan Vadisi'nde meydana geldi.

Basın servisi, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'dan 23 turistin kayak yapmak için Cırgalan Vadisi'ne gittiğini ve çığa kapılanlar arasından Çekyalı dört turistin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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