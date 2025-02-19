Kırgızistan'da Demir Yolu Projesi Başladı - Son Dakika
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Kırgızistan'da Demir Yolu Projesi Başladı

Kırgızistan\'da Demir Yolu Projesi Başladı

ABD konsorsiyumu, Kırgızistan'da 3 milyar dolarlık 'Trans-Avrasya Güzergahı' projesi için anlaştı.

19.02.2025 18:21
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ABD'li konsorsiyumun Kırgızistan'da inşa edeceği "Trans- Avrasya Güzergahı" adlı demir yolu inşaat projesi için pilot uygulama anlaşması imzalandı.

Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kamu-özel sektör ortaklığındaki anlaşmanın, başkent Bişkek'te, Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı, Kırgızistan Devlet Demir Yolları İşletmesi ve All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC konsorsiyumu arasında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, imza törenine, Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Talantbek İmanov, Kırgızistan Devlet Demir Yolları İşletmesi Başkanı Azamat Sakiyev, Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Merkezi Müdürü Nurbek Anarbekin, ABD'nin Bişkek Büyükelçisi Lesslie Viguerie ve All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC konsorsiyumunun temsilcilerinin katıldığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Trans-Avrasya Güzergahı proje anlaşmasının, Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinin Toğuz-Toro ilçesindeki Makmal köyünden başlayarak ülkenin kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Karakol kentine kadar uzanacak yeni bir demir yolu hattı inşasını içerdiği aktarıldı.

Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Talantbek İmanov imza töreninde, projenin Kırgızistan'ın demir yolu sektöründeki ilk kamu-özel sektör ortaklığı projesi olduğunu belirterek, "Bu proje, ülkenin ulaşım altyapısının geliştirilmesinde önemli bir adımdır. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 3 milyar dolar olup bu yatırım sadece yeni istihdam yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda ulaşım ağını da önemli ölçüde iyileştirecektir." bilgisini verdi.

İmanov, projenin Kırgızistan'ın ulaşım sistemine yeni ufuklar açacağını, komşu ülkelerle ulaşım bağlantılarını iyileştireceğini ve ülke ekonomisinin uluslararası alanda daha rekabetçi hale getireceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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