Kırgızistan'da Helikopter Sert İniş Yaptı

Kırgızistan'ın doğu sınırında yer alan Tanrı Dağı'nın en yüksek zirvesi "Popeda"da mahsur kalan dağcıların tahliyesi için sevk edilen askeri helikopter sert iniş yaptı.

Yerel haber ajansları, Popeda zirvesinde hayatını kaybeden ve yaralı dağcıları tahliye etmek üzere yola çıkan "Mi-8" tipi askeri helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yaptığını duyurdu.

Kazada helikopterdeki mürettebatın ve kurtarma ekibinin hayati tehlike arz etmeyen çeşitli derecelerde yaralandıkları belirtildi.

Savunma Bakanlığının tahliye faaliyetlerinin tamamlanması için bölgeye uzman ekipleri gönderdiği bildirildi.