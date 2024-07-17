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- Kırgızistan'da kaybolan 100'den fazla koyun çamura saplandı

BİŞKEK - Kırgızistan'da 100'den fazla koyun göl kıyısındaki bataklığa saplandı. Onlarca koyun telef oldu.

Kırgızistan'ın Narın bölgesinde sis nedeniyle kaybolan 100'den fazla koyun Çatır Gölü kıyısındaki bataklığa battı. Bölgede yaşayanlar tarafından bulunan hayvanların bir kısmının telef olduğu görüldü. Koyunların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, bölgedekiler hayvanları kurtarmaya geldi.