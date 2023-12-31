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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yeni yıl kutlamaları için ışıklarla donatılan Ala-Too Meydanı'na yapay çam ağacı konuldu - Son Dakika
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yeni yıl kutlamaları için ışıklarla donatılan Ala-Too Meydanı'na yapay çam ağacı konuldu

Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Ala-Too Meydanı'na 25 metre yüksekliğinde yapay bir çam ağacı kurarak yeni yıl kutlamalarını başlattı. Renkli ışıklar ve dekorla süslenen çam ağacı, vatandaşların ilgisini çekti. Yeni yıl konseri ve havai fişek gösterisi de meydanda düzenlenecek.

Kırgızistan\'ın başkenti Bişkek\'te yeni yıl kutlamaları için ışıklarla donatılan Ala-Too Meydanı\'na yapay çam ağacı konuldu
31.12.2023 - 12:25,
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yeni yıl kutlamaları için ışıklarla donatılan Ala-Too Meydanı'na 25 metre yüksekliğinde yapay çam ağacı konuldu.

Yeni yıl öncesi çam ağaçlarıyla süslenen Ala-Too Meydanı ışıl ışıl oldu.

Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Ala-Too Meydanı'nın ortasına 25 metre yüksekliğinde 12 metre çapında yapay bir çam ağacı kurdu.

Renkli ışıklar ve dekorla süslenen çam ağacı, vatandaşların ilgisini çekti.

Bişkek'in ana meydanı sayılan Ala-Too'da bu akşam ünlü sanatçıların sahne alacağı yeni yıl konseri düzenlenecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kutlama konuşmasının yayımlanmasının ardından meydanda havai fişek gösterisi yapılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yeni yıl kutlamaları için ışıklarla donatılan Ala-Too Meydanı'na yapay çam ağacı konuldu - Son Dakika
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