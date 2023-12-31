Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yeni yıl kutlamaları için ışıklarla donatılan Ala-Too Meydanı'na 25 metre yüksekliğinde yapay çam ağacı konuldu.
Yeni yıl öncesi çam ağaçlarıyla süslenen Ala-Too Meydanı ışıl ışıl oldu.
Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Ala-Too Meydanı'nın ortasına 25 metre yüksekliğinde 12 metre çapında yapay bir çam ağacı kurdu.
Renkli ışıklar ve dekorla süslenen çam ağacı, vatandaşların ilgisini çekti.
Bişkek'in ana meydanı sayılan Ala-Too'da bu akşam ünlü sanatçıların sahne alacağı yeni yıl konseri düzenlenecek.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kutlama konuşmasının yayımlanmasının ardından meydanda havai fişek gösterisi yapılacak.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yeni yıl kutlamaları için ışıklarla donatılan Ala-Too Meydanı'na yapay çam ağacı konuldu - Son Dakika