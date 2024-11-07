Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yunus Emre Enstitüsü açıldı - Son Dakika
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yunus Emre Enstitüsü açıldı

Türk kültürünü ve dilini dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te açıldı.

07.11.2024 16:18
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Türk kültürünü ve dilini dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te açıldı.

Yunus Emre Enstitüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5- 6 Kasım'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yaptığı resmi ziyareti kapsamında açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar'ın katıldığı açılış programında, Yunus Emre Enstitüsü'nün, Bişkek'te yaptığı açılış ile 68 ülkede 92 kültür merkezine ulaştığı belirtildi.

Türk kültürünü tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Yunus Emre Enstitüsü resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkçe kursları, kültür ve sanat etkinlikleri gibi faaliyetlerle hizmet verecek olan merkez, Bişkek'te Türk kültürüne ilgi duyan herkesin yeni buluşma noktası olacak." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yunus Emre Enstitüsü açıldı - Son Dakika

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