Kırgızistan, KGAÖ Tatbikatlarına Ev Sahipliği Yaptı

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Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Ülkenin Issık Göl kıyı şehri olan Balıkçı'daki "Edelweys" poligonunda, KGAÖ'nün Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin "Etkileşim-2024", "Arama-2024" ve "Konvoy-2024" adlı tatbikatlarının son günü ve kapanış töreni gerçekleştirildi.

Karada, havada ve gölde 7 Eylül'de başlayan KGAÖ'nün tatbikatlarına Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Rusya Federasyon'undan 1500'den fazla askeri personel katıldı, 300'den fazla zırhlı araç ve teçhizat, tanklar, 10 helikopter, uçak ve dron, 6 savaş botu kullanıldı.

Tatbikatın son safhasına Kırgızistan ordusunun yanı sıra, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, sağlık, kurtarma ve yangın söndürme ekipleri de katıldı.

Fiili atışlı arazi tatbikatta Toplu Hızlı Müdahale Kuvvetleri, senaryo gereği güç ve teçhizatlarını kullanarak Orta Asya coğrafyasında sivilleri koruyarak silahlı çatışmaya kara ve havadan müdahale etti.

Tatbikatları, Kırgız Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Birinci Başkan Yardımcısı Albay Artur Temirov yönetti.

Ordular yüksek düzeyde etkileşim sergiledi

Tatbikatların ardından düzenlenen törende konuşan KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, tatbikatlarda milli orduların yüksek düzeyde etkileşim, tutarlılık ve profesyonellik sergilediğini vurguladı.

Tasmagambetov, Kırgızistan'daki tatbikatlarda KGAÖ üye ülke silahlı kuvvetlerinin savaş deneyimini ve birikimini geniş bir şekilde kullandığını söyledi.

Modern krizlerin hibrit hale geldiğini belirten Tasmagambetov, "Günümüzde muharebe görevlerini başarıyla çözmek için yalnızca askeri bileşeni kullanmak yeterli değildir. Devlet Başkanlarımız, askeri güvenliğin kolektif olarak iyileştirilmesi ve her türlü tehdide karşı koyabilecek kapasitenin geliştirilmesi için önlemler almaktadır." ifadelerini kullandı.

Tasmagambetov, tatbikatların "kaliteli" şekilde düzenlemesinden dolayı Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerin ve Issık Göl Bölge yönetimine teşekkür etti.

"Silahlı Kuvvetlerimiz askeri kardeşliğini güçlendirdi"

Kırgızistan Genelkurmay Başkanı General Ruslan Mukambetov, "Kırgızistan topraklarında yapılan tatbikatlarda milli orduların askeri kardeşliğini güçlendirdiğini ve modern tehditlere ve zorluklara karşı ortak savaş hazırlığını artırdığını" vurguladı.

Mukambetov, tatbikatta senaryo gereği meydana gelen krizi çözümünde güç ve teçhizatların başarılı şekilde kullanıldığını belirterek, KGAÖ'nün Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin üye devletlerinin güvenliğinin ve istikrarının garantörü olarak değerini teyit ettiğini söyledi.

Kırgızistan'ın daima KGAÖ'nün askeri gücüne güç katmaya devam edeceğini dile getiren Mukambetov, tatbikatlara katılan milli orduların mensuplarına teşekkür etti.

Tören, komutanlara ödüllerin takdim edilmesi, askerlerin ve helikopterlerin geçiş töreni ile sona erdi.