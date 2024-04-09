Kırgızistan ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklık görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklık görüşmeleri yapıldı

Kırgızistan ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklık görüşmeleri yapıldı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bişkek'te bir araya geldi. Görüşmede, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyareti ve ikili işbirliği konuları ele alındı. Kulubayev, stratejik ortaklığı derinleştirme arzusunu belirtirken, Bayramov da ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini vurguladı.

09.04.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Kulubayev, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evleri'nde Bayramov ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmelerde, özellikle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ayın son haftasında Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyarete ilişkin hazırlık konuları ele alındı.

Kırgızistan ve Azerbaycan stratejik ortaklığını derinleştirmek istiyor

Kulubayev, Azeri mevkidaşına davetini kabul ettiği için teşekkür ederek, Bayramov'un ziyaretinde, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin tüm konuları ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, yatırım ve kültürel insani işbirliğini genişletmeyi istediklerini belirten Kulubayev, "Taraflar, stratejik ortaklığı derinleştirme arzusu gösteriyor." dedi.

Kulubayev, bu ziyaretin, kardeş halkların arasındaki karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine hizmet edeceğine ve daha ileri siyasi diyalog için yeni fırsatlar açacağına olan güvenini dile getirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan'a değinen Kulubayev, söz konusu iki ülke arasında bir an önce barış anlaşmasının imzalanmasını ve Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış ve istikrarın tesis edilmesini istediklerini kaydetti.

"İlişkilerimizin geliştirilmesine her zaman büyük önem veriyoruz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da konuşmasında, Kırgızistan ile ilişkilerinin geliştirilmesine her zaman büyük önem verdiklerini vurguladı.

İki ülke halkının ilişkilerinin, benzer kaderi ve eski bir geçmişi olduğunu ifade eden Bayramov, "Bugüne kadar ülkeler arasında yapılan anlaşmaların arasında en önemlisi 20 Nisan 2022'de imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirgesi'dir." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanının, ay sonunda Bakü'ye ziyarette bulunacağını anımsatan Bayramov, "Bugünkü görüşmelerde Cumhurbaşkanının ziyaretine ilişkin hazırlıkları ele aldık. Ziyaret kapsamında Azerbaycan-Kırgızistan Devletlerarası Konseyi 2. Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Tarafların masasında şu anda 20 anlaşma bulunuyor. Çoğunluğu üzerinde uzlaşıldı. Diğer anlaşmaların üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayramov, Kırgızistan'ın, Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam'ın Hıdırlı kentinde bir okul inşa edeceğini bildirdi.

Görüşmede, ikili ekonomik ilişkileri de analiz ettiklerini söyleyen Bayramov, "2023 yılında karşılıklı ticaretin miktarı 65 milyon dolar idi. 2024 yılın ilk iki ayında 20 milyon dolar oldu. İleride milyonlarca dolarlık ticareti görmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Azerbaycan, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklık görüşmeleri yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:12 Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş!
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:40 Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi
13:26 İYİ Parti, Ordu’da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK’ye başvurdu İYİ Parti, Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 17:08:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklık görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement