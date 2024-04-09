Kırgızistan ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklık görüşmeleri yapıldı

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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Kulubayev, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evleri'nde Bayramov ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmelerde, özellikle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ayın son haftasında Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyarete ilişkin hazırlık konuları ele alındı.

Kırgızistan ve Azerbaycan stratejik ortaklığını derinleştirmek istiyor

Kulubayev, Azeri mevkidaşına davetini kabul ettiği için teşekkür ederek, Bayramov'un ziyaretinde, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin tüm konuları ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, yatırım ve kültürel insani işbirliğini genişletmeyi istediklerini belirten Kulubayev, "Taraflar, stratejik ortaklığı derinleştirme arzusu gösteriyor." dedi.

Kulubayev, bu ziyaretin, kardeş halkların arasındaki karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine hizmet edeceğine ve daha ileri siyasi diyalog için yeni fırsatlar açacağına olan güvenini dile getirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan'a değinen Kulubayev, söz konusu iki ülke arasında bir an önce barış anlaşmasının imzalanmasını ve Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış ve istikrarın tesis edilmesini istediklerini kaydetti.

"İlişkilerimizin geliştirilmesine her zaman büyük önem veriyoruz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da konuşmasında, Kırgızistan ile ilişkilerinin geliştirilmesine her zaman büyük önem verdiklerini vurguladı.

İki ülke halkının ilişkilerinin, benzer kaderi ve eski bir geçmişi olduğunu ifade eden Bayramov, "Bugüne kadar ülkeler arasında yapılan anlaşmaların arasında en önemlisi 20 Nisan 2022'de imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirgesi'dir." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanının, ay sonunda Bakü'ye ziyarette bulunacağını anımsatan Bayramov, "Bugünkü görüşmelerde Cumhurbaşkanının ziyaretine ilişkin hazırlıkları ele aldık. Ziyaret kapsamında Azerbaycan-Kırgızistan Devletlerarası Konseyi 2. Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Tarafların masasında şu anda 20 anlaşma bulunuyor. Çoğunluğu üzerinde uzlaşıldı. Diğer anlaşmaların üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayramov, Kırgızistan'ın, Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam'ın Hıdırlı kentinde bir okul inşa edeceğini bildirdi.

Görüşmede, ikili ekonomik ilişkileri de analiz ettiklerini söyleyen Bayramov, "2023 yılında karşılıklı ticaretin miktarı 65 milyon dolar idi. 2024 yılın ilk iki ayında 20 milyon dolar oldu. İleride milyonlarca dolarlık ticareti görmek istiyoruz." dedi.