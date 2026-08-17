Kırgızistan ve Rusya \'Center-2026\' Tatbikatını Tamamladı

Kırgızistan ile Rusya Federasyonu arasındaki askeri işbirliği planı kapsamında düzenlenen "Center-2026" ortak tatbikatı törenle tamamlandı.

Kırgızistan Savunma Bakanlığına bağlı 20636 Askeri Birliği'nde yapılan kapanış törenine, Kırgızistan Savunma Bakanlığı Tatbikat Direktörü Albay Almazbek Kojoşev katıldı.

Törende 11 Ağustos'ta başlayan tatbikat boyunca, askerlerin birlik uyumunu artırmayı, komuta ve kontrol becerilerini geliştirmeyi ve silah ile askeri teçhizat kullanımını amaçlayan bir dizi pratik görevi tamamladığı belirtilirken, askeri personelin yüksek mesleki eğitimi, birlik uyumu ve iki ülke kuvvetleri arasındaki etkili işbirliği takdirle karşılandı.

"Belirlenen hedeflere tamamen ulaşıldı"

Tatbikatın kapanış töreninde konuşan yetkililer, "Center-2026" ortak taktik tatbikatı kapsamındaki tüm hedeflere eksiksiz şekilde ulaşıldığını ifade etti.

Törenin sonunda, tatbikat boyunca verilen görevleri üstün başarıyla yerine getiren askeri personele madalya ve hediyeler takdim edildi.

Her iki ülkeden yaklaşık 500 askeri personelin katıldığı tatbikatta, 100 silah ve askeri teçhizat, savaş amaçlı FPV dronları ve çeşitli hava araçları yer aldı.