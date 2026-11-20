Kiribati Kadın, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Bakanı Ruth Cross Kwansing, iklim değişikliği nedeniyle Pasifik ülkelerinin ekstra desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Çocuklarımız ülkemizin, adamızın, kültürümüzün tadını çıkarabilecek mi, yoksa başka yerlerde fırsat aramak zorunda mı kalacaklar? Bunu istemiyoruz." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kwansing, dünyanın birçok noktasında iklim değişikliğiyle ilgili yaşananlar hakkında ilham almak açısından COP31'in çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Zirvede yapılan tüm konuşmaların önemli olduğunu ancak odak noktalarının belirlenmesi gerektiğini kaydeden Kwansing, "Hepimiz aynı sebeple burada olduğumuzu biliyoruz. Pasifik ada ülkeleri olarak da oraya geldiğimizde şöyle diyoruz 'Bizimkisi en önemlisi'. Bu doğru mu, değil mi? Söylemek istediğim şu ki iklim değişikliğinin ön cephesinde olduğumuzu unutmayın. Yaşadıklarımız, COP'taki katılımımıza ve katkılarımıza özel bir aciliyet kazandırıyor." diye konuştu.

Kiribati, Tuvalu ve Marshall Adaları Cumhuriyeti gibi ada ülkeleri için 1,5 dereceyi aşmanın felaket anlamına geldiğini ifade eden Kwansing, halihazırda bu ülkelerin deniz seviyesinden sadece 1,5 ila 3 metre yukarıda olduğunu kaydetti.

Pasifik ülkeleri için acil çağrı

İklim kriziyle hep birlikte mücadele edildiğini ancak iklim değişikliğinden ilk etkilenenlerin hatırlanması gerektiğini vurgulayan Kwansing, şöyle devam etti:

"Bu da aşım, emisyonların düşürülmesi ve fosil yakıt emisyonlarıyla mücadele ve elektrifikasyon konularındaki konuşmalara önem vermek demek. Yüksek öncelik, bizimki gibi ülkelerin hayatta kalması için kritik. Zaten yaşadığımız sorunlara çözümler sunabilmemiz için finansmana erişim gerekiyor, bunun Pasifik'in özel koşullarıyla örtüşmesi gerekiyor. Bu alanlarda aradığımız şey de bu. Küçük ada devletleri ve en az gelişmiş ülkelerin özel koşulları için özel hükümler gerekiyor. Dürüst olmalıyım ve bilirsiniz ki biz Pasifik adalıları olarak hep çok soğukkanlı, neşeli ve iyimser olmaya çalışırız ve bu Pasifik'in yoludur. Biz çok mutlu, barışçıl, ruhani insanlarız. Bu alanlara insanlar bize acısın diye gelmek istemiyoruz ama ne yazık ki durumumuzun aciliyeti ve gerçeği ekstra destek gerektiriyor."

Kwansing, iklim krizinin etkileriyle deniz duvarlarında çökme, gelgit taşkınları ve okyanus kaynaklı afetlerin yaşandığından bahsederek tüm bunların gıda güvenliği ve su güvenliği risklerine yol açtığını anlattı.

İklim kriziyle mücadelede çözüm ve destek arayarak ihtiyaç olan alana finansman ulaştırılması gerektiğine işaret eden Kwansing, COP zirvelerinin de bu amaca hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Ülkenizi gezegendeki başka bir yerden daha çok sevmezsiniz"

Bir anne ve lider olarak ciddi endişelere sahip olduğunu söyleyen Kwansing, "Çocuklarımız ülkemizin, adamızın, kültürümüzün tadını çıkarabilecek mi, yoksa başka yerlerde fırsat aramak zorunda mı kalacaklar? Bunu istemiyoruz. Şimdi, hepimizin bildiği gibi, ülkelerimizi çok sevdiğimiz için ne kadar zor ve zorlu olursa olsun, taş yağsa ve yer yarılsa bile yine de ülkenizi gezegendeki başka bir yerden daha çok sevmezsiniz. Çünkü orası sizin eviniz, kültürünüz ve ailenizin, topluluklarınızın olduğu yer, bütün kimliğiniz orası. Bu yüzden bizim için iklim değişikliğinin etkilerine yenik düşeceksek gelecek nasıl görünüyor? Bu yüzden bunları düşünüyorum. Bunlar beni geceleri uykusuz bırakıyor ve çok çalışmamı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Pasifik için daha güçlü sonuçlar çıkmasının COP31'deki beklentileri arasında bulunduğunu dile getiren Kwansing, Pasifik Adaları'na gösterdiği ilgiden dolayı Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi.

Kwansing, COP zirvelerinde, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve elektrifikasyon gibi ekonomilere de katkı sağlayan konuların tüm ülkeler için iyilikler barındırdığını sözlerine ekledi.