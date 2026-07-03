Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde makilik alana sıçrayan anız yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kamberlikaya ve İncirli mahalleri arasında Suriye sınırına yakın alanda çıkan anız yangını kısa sürede makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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