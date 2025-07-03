Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Bozo (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, Kırıkhan- Reyhanlı kara yolu Özova Mahallesi'nde V.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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