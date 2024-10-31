Kırıkhan'daki Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkhan- Reyhanlı yolunun Muratpaşa mevkisinde 29 Ekim'de, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan M.B. (20), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan H.E'nin (15) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.