Kırıkkale\'nin Bahşılı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Bahşılı Kaymakamı Erdal Bilgiç, Kitap Okuyan Kadınlar Kulübü'ndeki programa katıldı.
Şehit Yusuf Alsancak Okulu'nda düzenlenen programda Kaymakam Bilgiç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Bilgiç, "Bizlerin görevleri kadın haklarını korumak, şiddete uğrayan kadınlar varsa görevli mekanizmaları devreye sokmak, onlara karşı şefkatli davranmak, haklarını savunmaktır. Bugün düzenlenen program için Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.
Bilgiç, kadınlara karanfil verdi. Bahşılı Belediye Başkan Vekili İbrahim Yıldız da kadınlara hediyeler takdim etti.
Avukat Zeynep Yurtkuran ise kadın hakları ile ilgili bilgiler verdi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın da katıldı.
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