Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal Göreve Başladı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal Göreve Başladı

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Kırıkkale Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Ahmet Önal mazbatasını alarak görevine başladı. Önal, herkesin belediye başkanı olduğunu ve ayrım yapmadığını belirtti.

04.04.2024 18:40  Güncelleme: 19:49
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Kırıkkale Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Ahmet Önal mazbatasını alarak görevine başladı. Önal, "Ahmet Önal bu kentte yaşayan herkesin belediye başkanıdır. Bize oy veren oy vermeyen herkesten Allah razı olsun. Ayırma yok, ayrıştırma yok kutuplaştırma yok" dedi.

Yerel seçimlerde Kırıkkale Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li aday Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı seçildi. Önal, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ve yürüyüşün ardından Kırıkkale Adliyesi'nde mazbatasını aldı.

"SEÇİMİN KAYBEDENİ YOKTUR"

Mazbata töreninin ardından konuşan Ahmet Önal, şunları söyledi:

"Burada olmak çok anlamlı, çok değerli. Herkese teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir gün. Güzel bir seçim dönemi oldu. Ben tüm siyasi partilerin adaylarına teşekkür ediyorum. Bu bir yarış, bu bir seçim. Bu seçimin kaybedeni yoktur, herkes kazanmıştır. Ahmet Önal, bu kentte yaşayan herkesin belediye başkanıdır. Benim dünyamda şu partili, bu partili ayrımı asla olmadı. Bize oy veren, bize oy vermeyen herkesten Allah razı olsun. Bizde ayrımcılık, ötekileştirme yok, kutuplaştırma yok, inanın Ahmet Önal kardeşinizin kocaman kalbi var ve o kocaman kalpte herkese sonuna kadar yer var. Biliyorum Kırıkkale'de yaşayan herkesin kalbinde de Ahmet Önal'ın bir yeri var. O yüzden bu kentte olmak, benim için en büyük rütbe, en büyük madalya. Bundan böyle Kırıkkale Belediyesi'nin kapısı herkese sonuna kadar açıktır. Her yurttaşımız, her vatandaşımız amasız, fakatsız rahatlıkla Kırıkkale Belediyesi'ne gelsinler, her türlü sorunlarını anlatsınlar, biz de gece gündüz uyumadan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edelim. Bundan sonra Kırıkkale Belediyesi 200 bin Kırıkkalelinindir. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

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