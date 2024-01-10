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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Saygılı, gazeteciliğe emek ve gönül veren basın mensuplarının gününü kutladı ve gazetecilerin devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğine dikkat çekti. Etkinlikte Saygılı, basın mensuplarına Bilim Merkezi'ni gezdirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 15:28,
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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kırıkkale Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Saygılı, gazeteciliğe emek ve gönül veren basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazetecilerin devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğine dikkati çeken Saygılı, zor şartlar altında görev yaptıklarını belirtti.

Saygılı, daha sonra basın mensuplarına Bilim Merkezi'ni gezdirdi.

Kaynak: AA
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