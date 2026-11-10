Kırıkkale Çalılıöz\'de çatıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, evde hasar oluştu

Kırıkkale Çalılıöz'de çatıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, evde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Çalılıöz Mahallesi 469. Sokak'taki müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar oluştu.
Kırıkkale'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çalılıöz Mahallesi 469. Sokak'ta müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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