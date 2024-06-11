Kırıkkale'de 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Kırıkkale\'de 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. G.K. isimli hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

11.06.2024 09:11
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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "bina içerisinde muhafaza altında bulunan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kırıkkale, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika

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