Kırıkkale'de 16 hükümlü yakalandı, 371 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca haziranda aranan 16 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haziran ayında asayiş olaylarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 120 bin 374 kişi sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 371 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Çalışmalarda yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü de cezaevine gönderildi.
Denetimlerde, ruhsatsız 5 tabanca ve tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ve 387 fişek ele geçirildi.
Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 1 zanlı tutuklandı.
Çalışmalarda, 311 gram uyuşturucu madde ve 967 sentetik hap ele geçirildi.
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