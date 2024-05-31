Kırıkkale'de 22 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası KGYS Kameralarınca Görüntülendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 22 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası KGYS Kameralarınca Görüntülendi

Kırıkkale\'de 22 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası KGYS Kameralarınca Görüntülendi

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 22 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kazanın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen görüntüsünü paylaştı. Görüntüde, otomobilin kavşakta minibüsle çarpışması ve minibüsün yol kenarındaki su kanalına devrilmesi yer alıyor.

31.05.2024 09:41
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Kırıkkale'de dün 22 kişinin yaralandığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin yaralandığı kazanın, KGYS tarafından kaydedilen görüntüsünü paylaştı.

Görüntüde, Kırşehir-Kırıkkale istikametinde seyreden otomobilin Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'na geldiği sırada karşı istikametten gelen minibüsle çarpışması ve minibüsün yol kenarındaki su kanalına devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 22 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası KGYS Kameralarınca Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 22 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası KGYS Kameralarınca Görüntülendi - Son Dakika
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