Kırıkkale\'de 3 firari hükümlü jandarma operasyonuyla cezaevine teslim edildi

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 8 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (21), "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.B. (27) ve "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M.B. (57) yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.