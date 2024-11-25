Kırıkkale\'de 30 Bin Dolu Makaron ve 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan araçta 30 bin dolu makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında, Kırıkkale- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 30 bin dolu makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.A. hakkında adli işlem başlatıldı.