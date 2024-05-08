Kırıkkale\'de 33 Bin 200 Sahte Bandrollü Boş Makaron Ele Geçirildi

Güncel

Kırıkkale'de polis ekiplerince 33 bin 200 sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezindeki bir işyerinde yaptığı aramada, 33 bin 200 sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.