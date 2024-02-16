Kırıkkale'de 395 litre sahte içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 395 litre sahte içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi

Kırıkkale\'de 395 litre sahte içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi

Kırıkkale'de yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 395 litre sahte içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

16.02.2024 22:07
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Kırıkkale'de 395 litre sahte içki ve 15 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 395 litre kaçak/sahte alkol ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 395 litre sahte içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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