Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında çeşitli suçlardan 2 ila 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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